Terremoto ai Campi Flegrei | scossa di magnitudo 4 avvertita dalla popolazione

Di minuto in minuto aumentano, anche sui social, le segnalazioni per una scossa di terremoto che dopo le 9 si è verificata nella zona dei Campi Flegrei. Il sisma è stato avvertito distintamente anche in diversi quartieri di Napoli. E’ di magnitudo 4 la scossa registrata alle 9:14 dai sismografi dell’Ingv ad una profonditĂ di circa 2,5 chilometri con epicentro lungo la costa di Bagnoli -Dazio. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 4 avvertita dalla popolazione

In questa notizia si parla di: scossa - terremoto - campiflegrei - magnitudo

Terremoto in Italia poco fa, forte scossa di magnitudo 3.6 - Nella mattinata di domenica 4 maggio 2025, alle ore 8:29, numerosi cittadini del Nord Italia hanno avvertito una scossa di terremoto che ha destato sorpresa e preoccupazione.

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei e l’abbiamo sentita qui forte in Redazione a Napoli, ma anche in tutta la provincia.

Terremoto in Italia: scossa di magnitudo 2.4, è paura - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata oggi. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma a una profondità di 9 chilometri.

#CampiFlegrei - Scossa di terremoto: magnitudo 2.1 avvertita alle 15.12 #Cronaca #Terremoto #Pozzuoli #Sisma #Scossa #Bradisismo #Napoli #NanoTV Vai su Facebook

#CampiFlegrei Scossa di terremoto di magnitudo 4.6 alle 12,47. E' stata avvertita a Napoli e nell'area dei Campi Flegrei Vai su X

Terremoto a Napoli e ai Campi Flegrei: “Forte scossa, tremava tutto”; Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 4,0 ai Campi Flegrei: Fortissima, Sto piangendo dalla paura; Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 4.0.

Terremoto Napoli oggi, sciame sismico ai Campi Flegrei: la scossa di magnitudo 4.0, poi altre di assestamento. Interrotte Cumana e Circumflegrea - Una forte scossa è stata avvertita dalla popolazione alle ore 9. Segnala msn.com

Terremoto oggi a Napoli, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 4.0, non si registrano danni - Terremoto a Napoli e ai Campi Flegrei oggi 18 luglio, una forte scossa è stata avvertita dalla popolazione alle ore 9. leggo.it scrive