Terremoto a Napoli magnitudo 4.0

E' di magnitudo 4.0 il terremoto avvertito distintamente a Napoli alle 9.14. Lo rende noto, interpellata dall'Ansa, Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell' Ingv. L'epicentro nell'area di Bagnoli, in piena caldera flegrea. Molta la paura tra i residenti a Napoli per il terremoto, registrato a una profondità di 3 chilometri secondo quanto scrive il sito dell'Ingv. "Porte e balconi hanno cominciato a sbattere e i lampadari a oscillare in modo sensibile", una delle testimonianze raccolte in questi minuti. Molte le segnalazioni sui social. Diverse persone si sono riversate in strada.

