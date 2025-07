Terremoto a Napoli in corso uno sciame sismico

E' di magnitudo 4.0 il terremoto avvertito distintamente a Napoli alle 9.14. Lo rende noto, interpellata dall'Ansa, Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell'Ingv. L'epicentro nell'area di Bagnoli, in piena caldera flegrea. Contemporamente al terremoto di magnitudo 4,0 registrato alle 9.14 di oggi nella zona di Bagnoli è iniziato uno sciame sismico che finora ha fatto registrate oltre dieci scosse di lieve magnitudo, delle quali solo due superano 1,5. Lo ha detto all'ANSA Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. "Il terremoto è in linea con l'attività bradisismica: come tutti i terremoti che avvengono ai Campi Flegrei, anche questo è legato a processi di natura vulcanica", ha aggiunto Bianco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Terremoto a Napoli, in corso uno sciame sismico

Forte Scossa di Terremoto a Napoli, avvertita anche in tutta la provincia. - La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei e l’abbiamo sentita qui forte in Redazione a Napoli, ma anche in tutta la provincia.

Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli alle 12.07 - Forte scossa di terremoto avvertita a Napoli alle 12.07. La scossa è stata avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei, nel Comune di Napoli e nei comuni della.

Terremoto ai Campi Flegrei, la scossa di magnitudo 4,4 è stata avvertita anche a Napoli: “Persone in strada per la paura” - Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato oggi, martedì 13 maggio 2025, nella zona dei Campi Flegrei: il sisma, registrato dall’Ingv con coordinate geografiche (lat, lon) 40.

