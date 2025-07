Terremoto a Napoli in corso controlli | stop a Cumana e Circumflegrea

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono in corso a Napoli sopralluoghi e verifiche per accertare eventuali danni provocati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4 delle 9:14. Molte le chiamate ai vigili del fuoco da parte della popolazione, che ha avvertito distintamente la scossa. Al momento non vengono segnalati problemi. A causa del sisma che si è verificato alle 9.14 nella zona dei Campi Flegrei e per consentire di effettuare le necessarie verifiche alle infrastrutture ferroviarie, la circolazione è temporaneamente interrotta sulle linee Cumana e Circumflegrea. Lo rende noto l’Eav, che gestisce il servizio ferroviario nel territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Terremoto a Napoli, in corso controlli: stop a Cumana e Circumflegrea

