Terra dei Fuochi blitz interforze | sequestrata discarica abusiva

ìContinuano i controlli straordinari dei Carabinieri nella “Terra dei Fuochi” per contrastare gli sversamenti illeciti e la gestione illegale dei rifiuti. Nella giornata di giovedì 17 luglio, i militari del Reparto Territoriale di Mondragone, con il supporto del N.O.E. di Caserta e del 10°. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: terra - fuochi - blitz - interforze

La mappa dei veleni, viaggio nella terra dei fuochi toscana - Una regione carica di veleni. Seppur riconosciuta a livello nazionale e internazionale come una delle zone più belle del mondo con una miriade di scorci da cartolina, la regione Toscana ha tante zone insospettabili 'attaccate' dall'inquinamento.

Rifiuti sversati in periferia: dossier per il commissario per la Terra dei Fuochi - Sopralluogo, nel pomeriggio di oggi (28 aprile), a Mondragone per fare il punto della situazione sulle criticità ambientali presenti sul territorio comunale.

L'Italia accetta la condanna per la Terra dei Fuochi, sentenza Cedu è definitiva - La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha condannato l'Italia per la Terra dei Fuochi diventa esecutiva.

Terra dei Fuochi, blitz interforze: sequestrata discarica abusiva; Controlli e blitz interforze Terra dei Fuochi; Terra dei Fuochi: sequestri, denunce e 130mila euro di multe. Sigilli a officina e autolavaggio | FOTO.

Terra dei fuochi, blitz interforze: - Il Mattino - Un'operazione interforze nell'ambito di uno straordinario controllo ambientale disposto dalla cabina di regia presieduta dall' 'Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione ... Lo riporta ilmattino.it

Terra dei Fuochi, raffica di controlli: 200 sequestri e sanzioni per oltre 5 milioni di euro - Napoli – Rafforzare i controlli nei territori più esposti della Terra dei Fuochi, con una strategia mirata e coordinata tra le istituzioni. Riporta cronachedellacampania.it