Tenzone Argentea | caccia alla promozione

Tre sestieri ascolani a caccia della promozione. ScatterĂ oggi, a Faenza, la Tenzone Argentea, il campionato nazionale per sbandieratori e musici di A2. In campo anche Piazzarola, Sant’Emidio e Porta Tufilla, con l’obiettivo innanzitutto di ottenere la salvezza e poi, magari, compiere il salto in A1, dove ci sono giĂ Porta SolestĂ , Porta Romana e Porta Maggiore. Oggi, alle 20.45, la cerimonia di apertura. Domani mattina le gare di singolo e coppia, mentre alle 20 grande squadra e musici. Domenica mattina il gran finale con la piccola squadra. Per Sant’Emidio, singolo affidato ad Alessio Guidotti, che nella coppia gareggerĂ con Andrea Giorgi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tenzone Argentea: caccia alla promozione

