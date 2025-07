Tentano di rubare un' auto ma vengono beccati dai carabinieri | arrestati

Tentano di rubare una Lancia Y, ma vengono sorpresi dai carabinieri e arrestati. È accaduto nella serata di ieri mercoledì 17 luglio in via Caracas di Trentola Ducenta. In manette sono finiti un 26enne e un 19enne, entrambi residenti a Melito di Napoli. I due, con volto travisato e guanti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

