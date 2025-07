Tentano di rubare rame | scoperti dai dipendenti arrestati cinque uomini

Lucca, 18 luglio 2025 – Provano a rubare una bobina di rame da 25mila euro in un’azienda a Capannori, ma vengono scoperti dai dipendenti: arrestati cinque uomini per tentato furto aggravato in concorso. I fatti risalgono alla notte tra mercoledì e giovedì, quando, intorno alle 5, la centrale dei carabinieri di Lucca riceve una chiamata da parte del personale di una ditta che si trova in una traversa di via Romana. I dipendenti in turno segnalano ai militari la presenza di ladri all’interno dell’azienda, così la radiomobile arriva sul posto e trova, a circa 200 metri dai cancelli, un furgone Volkswagen di colore grigio con targa straniera con a bordo cinque uomini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tentano di rubare rame: scoperti dai dipendenti, arrestati cinque uomini

