Teneva in un appartamento a Padova droga per un 1,5 milioni di euro e una montagna di soldi 37enne arrestato

Scoperta una raffineria di droga a Padova, sequestrati 60 kg di eroina - PADOVA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato 60 KG di eroina, procedendo all’arresto di un soggetto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Minorenni spacciano droga al parco Ginkgo a Padova e si nascondono tra la vegetazione, interviene la polizia - Tre spacciatori fermati a Padova durante un'operazione antidroga al parco Ginkgo. Due minorenni coinvolti.

Spaccio in pieno centro a Padova, 15 arresti in via Tommaseo: droga e soldi nella casa trasformata in market - Operazione antidroga a Padova: 15 arresti e 11 indagati per spaccio nel centro città. Sequestrati 10.

Montagna di contanti e 1,5 milioni di euro di droga in casa, arrestato; PADOVA | UN QUINTALE DI DROGA SEQUESTRATA: ARRESTATI UN ALBANESE E UN ITALIANO; Droghe per mezzo milione di euro nel deposito del grossista, è caccia ai complici.

Droga alle Terme, maxi retata: sequestrati più di 14 chili di sostanze. I matrimoni combinati per coprire il traffico nella Bassa - Una storia di droga, matrimoni combinati, viaggi e case occupate sull'asse Milano- Come scrive ilgazzettino.it