Temptation Island si trasforma in Forum Alessio e Sonia tra sofismi e citazioni | colpo di scena all’orizzonte

Il falò degli avvocati si chiude con la decisione di Alessio e la delusione di Sonia. PiĂą che un confronto di coppia sembrava un'arringa per valer le proprie ragioni davanti a un giudice. PiĂą che ad una puntata di Temptation Island è sembrato di assistere a Forum. Il falò tra Alessio Loparco e Sonia Mattalia, entrambi avvocati, ha regalato uno dei momenti piĂą surreali dell'a stagione dell'edizione 2025 del reality dei sentimenti, quest'anno ambientata al Calandrusa Beach & Nature Resort, in Calabria. Il faccia a faccia è arrivato al terzo tentativo. Tra citazioni giuridiche, frasi a effetto e giri di parole degni di un'aula di tribunale, i due hanno messo in scena un confronto che ha acceso il web.

“Lo prometto a te e a tutti: esco da qui e vado a fare percorso psicologico importante!” Lei triste, ma più consapevole di sé stessa, Così, si dicono addio Alessio e Sonia M, cosa ne pensate? #TemptationIsland #temtationisland2025 Vai su Facebook

