Temptation Island le pagelle della terza puntata | Antonio perde la ragione 3 Denise coach di autostima 9

La terza puntata di Temptation Island non delude: lacrime, urla, gelosie e, ovviamente, pi√Ļ di un oggetto lanciato a caso nel villaggio. Antonio e Valentina tengono banco con il loro teatrino napoletano fatto di viaggi contesi e ripicche memorabili. Intanto Lucia e Rosari o mostrano come si possa essere in crisi senza neanche convivere, Maria Concetta scopre che i ‚Äúfemminari‚ÄĚ non si redimono facilmente e Denise inizia a scrivere una nuova pagina della sua storia, forse lontana da Marco. Antonio Panico:¬†3. Il re dei malintesi e dei bilanci sbagliati. Passa dal fare il brillante con le tentatrici al rotolarsi per terra come un bimbo a cui hanno tolto il gelato. 🔗 Leggi su Dilei.it

