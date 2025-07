Temptation Island le pagelle della terza puntata | Alessio si vendica e molla Sonia 2 Antonio disperato spacca tutto 4

Ieri, giovedì 17 luglio, è andata in onda su Canale 5 la terza puntata di Temptation Island: come si saranno comportati i protagonisti del docu-reality delle tentazioni? Scopriamolo insieme con le nostre pagelle!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Temptation Island, le pagelle della terza puntata: Alessio si vendica e molla Sonia (2), Antonio disperato spacca tutto (4)

In questa notizia si parla di: temptation - island - pagelle - terza

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia - Temptation Island 2025 cambia location: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria, a Guardavalle Marina.

Mister Movie | Caos Temptation Island 2025: Mediaset Corri Ai Ripari Per Salvare L’estate! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

La terza di #TemptationIsland con l'Antonio Furioso che rompe tutto ma alla fine scherzava, Alessio azzeccagarbugli che lascia Sonia M. con la minaccia di fare un percorso psicologico importante e la comparsa di qualcosa che mai avremmo creduto: un libro Vai su X

Giovedì 17 luglio è andata in onda la terza puntata di Temptation Island 2025, il programma che esplora i sentimenti e le relazioni delle coppie. Il conduttore Filippo Bisciglia ha guidato gli spettatori attraverso i drammatici eventi che coinvolgono sette coppie, tr Vai su Facebook

Le pagelle della terza puntata di Temptation Island 2025: Sonia M. asfalta Alessio con eleganza e dignità ; Temptation Island, le pagelle: Antonio spacca tutto (3), Sonia M. e Alessio litigano in «legalese» (8); Temptation Island, pagelle: Alessio scarica Sonia M in avvocatese (2), Antonio spacca tutto (3), Maria Concetta drama queen (4).

Le pagelle della terza puntata di “Temptation Island 2025”: Sonia M. asfalta Alessio con eleganza e dignità - e Alessio, che scambia il falò di confronto per l'aula di un tribunale. Lo riporta iodonna.it

Temptation Island 2025, le pagelle: Alessio e "il materiale a fondamento", Antonio "il distruttore" - E` andata in onda ieri sera la terza puntata di Temptation Island. msn.com scrive