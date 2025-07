Temptation Island Antonio Panico usa il falò come una minaccia? Lo chiede due volte poi ci ripensa

Parole grosse, pianti in spiaggia e poi la marcia indietro: il fidanzato di Valentina Riccio ambisce a essere il Montoya italiano. Antonio Panico ha conquistato, suo malgrado, il titolo di protagonista più teatrale di questa edizione di Temptation Island. Per ora è lui la vera "drama queen" del programma e non perde occasione per dimostrarlo. Il giovane napoletano, in coppia con Valentina Riccio, ha chiesto per ben due volte il falò di confronto anticipato, per poi tirarsi indietro in entrambe le occasioni. Una doppia ritirata che non è sfuggita al pubblico né tantomeno a Filippo Bisciglia, che durante la terza puntata ha sottolineato l'incoerenza della sua scelta: "È la seconda volta che Antonio ci ripensa". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Temptation Island, Antonio Panico usa il falò come una minaccia? Lo chiede due volte, poi ci ripensa

