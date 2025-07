Temptation Island Alessio lascia Sonia al falò | Stefania Orlando lo asfalta

Personaggi Tv. Una delle coppie piĂą chiacchierate di questa edizione di Temptation Island è scoppiata sotto gli occhi di milioni di telespettatori. Il confronto al falò tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco, entrambi avvocati, ha segnato uno dei momenti piĂą intensi della terza puntata, lasciando il pubblico sconvolto. Mentre Sonia cercava risposte e un gesto d’amore, Alessio ha gelato tutti con parole durissime. Sui social è esplosa la polemica, e tra i tanti commenti è arrivato anche quello, molto diretto, di Stefania Orlando. Leggi anche: “Temptation Island”, il falò tra Alessio e Sonia finisce malissimo: chi ha lasciato chi Alessio e Sonia al falò: il confronto piĂą atteso sorprende tutti. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Temptation Island”, Alessio lascia Sonia al falò: Stefania Orlando lo asfalta

In questa notizia si parla di: temptation - island - alessio - sonia

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia - Temptation Island 2025 cambia location: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria, a Guardavalle Marina.

Mister Movie | Caos Temptation Island 2025: Mediaset Corri Ai Ripari Per Salvare L’estate! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Temptation Island, le pagelle: Antonio spacca tutto (3), Sonia M e Alessio litigano in "legalese" (8) Vai su X

Alessio e Sonia si sono lasciati ufficialmente. #temptationisland Vai su Facebook

Da Foggia a Temptation Island: gli avvocati Alessio e Sonia provano a ritrovarsi grazie al reality; Temptation Island, il falò di Alessio e Sonia M finisce male. Lui promette: Uscito da qui farò un percorso psicologico importante; Alessio si vendica, lascia Sonia M. al falò e le rinfaccia tutto: «Non l'ho mai amata». Ma Temptation Island n.

Temptation Island, Alessio lascia Sonia M: "Il momento più alto, tutto surreale". I social con Bisciglia: "Santo" - Nella puntata del 17 luglio, tensioni tra Alessio e Sonia M, con lei che gli dice di "non fare il sofista" e lui che parla di "dubbio": cosa è successo ... Come scrive libero.it

Temptation Island, le pagelle: Sonia M regina con riserva (8), Antonio drammaturgo (5), Marco aggressivo (4,5), Rosario e l'ombra della ex (7) - Il viaggio nei sentimenti continua e le coppie di Temptation Island affrontano momenti complicati nelle rispettive relazioni: video delle fidanzate con i single, dichiarazioni che i fidanzati ... Riporta ilmessaggero.it