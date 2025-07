Tempi biblici e carenze strutturali Vingiani lancia l’allarme | Giudici di pace al limite tempi da incubo nei tribunali

Il giudice di pace tra le criticitĂ del presente e le necessitĂ del futuro. Ne abbiamo parlato con Luigi Vingiani, Avvocato Cassazionista e Segretario Nazionale della Confederazione Giudici di pace, che lancia l’allarme sulle criticitĂ negli uffici giudiziari, sulle carenze di organico dei giudici e sui tempi spesso biblici delle sentenze. Segretario, andiamo subito al . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Tempi biblici e carenze strutturali, Vingiani lancia l’allarme: “Giudici di pace al limite, tempi da incubo nei tribunali”

In questa notizia si parla di: tempi - biblici - carenze - giudici

Il Polo attacca Incoronato: "Tempi biblici per le risposte. Presidente, sia super partes" - "In questi giorni come Polo Progressista e di Sinistra ( Movimento 5 stelle e Rifondazione Comunista, Massa CittĂ in Comune ) siamo stati costretti a inviare diffide ad adempiere per risposte mai arrivate, alcune con ritardi di oltre 3 mesi nonostante il regolamento comunale preveda tempi massimi di 5 giorni".

Summit in Capitaneria. Per il porto tempi biblici: verso soluzioni-tampone - Il futuro del porto? E’ dietro le spalle. Perché si torna ai progetti tampone come la realizzione di una mini vasca di colmata nella nuova daserna al fine di tombare un po’ di fanghi.

I tempi biblici del Giudice di Pace di Busto Arsizio; Dall’indipendenza a rischio, alle carenze d’organico: 90 magistrati sono senza computer; Valutazione dei magistrati, si rischia l’effetto boomerang.

Appello per 1500 giudici: ecco la bozza del piano per ridurre i tempi del processo civile - A rischio uno degli obiettivi del Pnrr e tre miliardi, da restituire ... Lo riporta repubblica.it

Fuga dei dipendenti e tempi biblici, il grande ingorgo dei tribunali - Le carenze «strutturali» di personale, le pendenze e i tempi biblici – ma in via di riduzione – dei procedimenti, il processo penale telematico che non decolla. Come scrive ilsecoloxix.it