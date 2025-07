Tempesta sulla Romania gravi danni a Bucarest

Un'ondata di maltempo ha investito la Romania il 17 luglio, colpendo 60 localit√† in 14 contee e la capitale Bucarest. Venti forti e piogge intense hanno provocato danni diffusi, con alberi abbattuti, tetti scoperchiati e inondazioni. A Otopeni, una donna √® morta colpita da materiali volati da un edificio. Due feriti a Bucarest. La tempesta ha causato blackout, traffico bloccato e ritardi aerei. Le autorit√† hanno emesso allerta e operato in oltre 100 interventi di soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Tempesta sulla Romania, gravi danni a Bucarest

