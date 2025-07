Taxi | tredici candidature per le nuove licenze

Si è chiuso il bando di concorso pubblico straordinario indetto dal Comune di Parma per l’assegnazione a titolo oneroso di dodici nuove licenze taxi. Alla scadenza del termine, sono pervenute tredici domande, a testimonianza di un interesse concreto verso un settore che prosegue un percorso verso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

