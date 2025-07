Tanti ospiti per i concerti sotto le stelle E poi incontri tra sport cultura e comicità

Al via in Garfagnana (Lucca) la manifestazione canora-musicale ’ Mont’Alfonso sotto le stelle ’, giunta alla VI edizione, con sempre più spettatori da tutta quanta la Toscana e oltre. Quest’anno anche la novità di un’anteprima con alcuni spettacoli di taglio teatrale storico-sociale in piazza Luigi Carli in Castelnuovo, a ingresso gratuito, alle 21.15, con prenotazione obbligatoria, su www.festivalmontalfonso.it e alla Pro Loco di Castelnuovo (0583.641007): giovedì 24 luglio Arca Azzurra Teatro sulla Resistenza in Lucchesia, venerdì 25 Francesco Repice con ’Ci vediamo alla radio’ e lunedì 28 Stefano Massini racconta Ariosto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Tanti ospiti per i concerti sotto le stelle. E poi incontri tra sport, cultura e comicitÃ