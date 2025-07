Tajani torna sullo Ius scholae | Decido io se il capitolo è chiuso non lo è

Antonio Tajani torna a parlare di Ius scholae e lo fa dal congresso della Cisl a Roma, rivendicando la propria posizione a seguito delle critiche arrivate dal centrodestra. «Io non cambio idea, il capitolo non è chiuso, lo decido io se è chiuso o no, non lo decidono altri», ha detto il leader di Forza Italia citato da Repubblica. È la replica diretta al tentativo leghista di chiudere il dibattito con un «non passerà mai». Pur riconoscendo che «non è la priorità assoluta», Tajani ha ribadito l’importanza della proposta, che riguarda «un milione di persone». Le dichiarazioni del leader di Forza Italia arrivano dopo che la settimana scorsa Pier Silvio Berlusconi aveva criticato la tempistica indicata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

