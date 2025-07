Tajani ' Israele garantisca la sicurezza di Pizzaballa a Gaza'

"Sono in contatto con il Cardinale Pizzaballa che assieme al patriarca Teofilo sta entrando a Gaza con un carico di 500 tonnellate di aiuti per la popolazione civile. Il governo italiano chiede a Israele di interrompere le azioni militari e di garantire in maniera totale la sicurezza dei due inviati nella loro importante missione". Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani, 'Israele garantisca la sicurezza di Pizzaballa a Gaza'

Tajani: «Siamo al lavoro con Israele per far ritornare gli aiuti di Food for Gaza» - Antonio Tajani ha annunciato l’impegno del governo italiano per riattivare il progetto umanitario Food for Gaza, con l’obiettivo di far arrivare direttamente gli aiuti alimentari alla popolazione palestinese senza che questi passino attraverso Hamas.

Pressing dell’Italia su Israele: consenta gli aiuti a Gaza. Tajani: «No al Piano Netanyahu, ci riconosciamo in quello egiziano» - «Noi dobbiamo ottenere un risultato che è quello di arrivare a un cessate il fuoco, far liberare gli ostaggi israeliani che sono dal 7 ottobre nelle mani dei terroristi e permettere alla popolazione civile di avere tutti gli aiuti umanitari di cui ha bisogno».

Gaza, Tajani in cortocircuito sulla Palestina : "Israele non ha compiuto crimini di guerra, non c'è nessun genocidio" - VIDEO - Il vicepremier nega l'esistenza di un genocidio commesso da Israele Il leader di Forza Italia Antonio Tajani va in cortocircuito sulla guerra a Gaza.

