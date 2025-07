Tajani a Israele | aiuti a Gazastop raid

10.12 "Sono in contatto col card.Pizzaballa, che con il patriarca Teofilo sta entrando a Gaza con 500 tonnellate di aiuti per i civili. Il governo italiano chiede a Israele di interrompere le azioni militari e di garantire in modo totale la sicurezza dei due inviati nella loro importante missione". Cos√¨ su X il ministro degli Esteri. Tajani prosegue:"Israele e Hamas devono raggiungere un cessate il fuoco, guerra a Gaza deve cessare, bisogna scegliere definitivamente la via del negoziato". Basta raid,ostaggi liberi,aiuti a Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it