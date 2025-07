taiwan protagonista al festival di venezia 2025 con due produzioni selezionate

Taipei, 18 luglio 2025 – Il Festival Internazionale del Cinema di Venezia 2025 celebra il talento taiwanese con due produzioni selezionate in importanti sezioni internazionali. Si tratta di “Blur”, innovativa esperienza teatrale in realtĂ estesa (XR) firmata Riverbed Theater, e “Praying Mantis”, corto d’animazione diretto da Joe Hsieh, in concorso nella sezione Orizzonti Cortometraggi. “Blur” in concorso alla Venice Immersive 2025. Dopo il successo al Taiwan International Festival of Arts (TIFA) e al National Taichung Theater, “Blur” approda in anteprima internazionale al Festival di Venezia, nella sezione Venice Immersive, dedicata alle produzioni in realtĂ estesa, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

