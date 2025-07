Taika Waititi rilancia Judge Dredd | il suo nuovo film sarà un mix di satira dark e azione

Il regista di Thor: Ragnarok dirigerà l'adattamento cinematografico del fumetto creato da John Wagner, da un'idea di Pat Mills. Taika Waititi si appresta a diventare il regista del film su Judge Dredd, secondo quanto si legge su The Hollywood Reporter. Waititi è pronto a sviluppare il progetto, sperando di avere successo e creare un franchise. Non sono stati ancora resi noti i dettagli sulla trama e sul casting legato al film visto che la conferma di Waititi è ancora fresca. Come verrà impostato il progetto su Judge Dredd? Il nuovo film diretto da Taika Waititi Alla sceneggiatura del nuovo film diretto dal regista di Jojo Rabbit ci sarà Drew Pearce, che proprio come Waititi, è cresciuto leggendo i fumetti . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

