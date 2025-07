Taika Waititi alla regia di un film sul Giudice Dredd

Taika Waititi, il regista premio Oscar di Jojo Rabbit e di due dei film di Thor, ha giĂ in mente il suo prossimo progetto. Come confermato da Variety, dirigerĂ , un nuovo adattamento di Giudice Dredd, il celebre personaggio dei fumetti britannici. Drew Pearce, noto per The Fall Guy e Mission: Impossible – Rogue Nation, adatterĂ la sceneggiatura. Il progetto non ha però ancora uno studio associato e sta cercando acquirenti a Hollywood. Per Waititi questo va dunque aggiungersi ad una ricca agenda di impegni. Reduce dalla recente commedia sportiva Chi segna vince, il regista è attualmente impegnato nell’adattamento del romanzo “ Klara e il Sole ” in un lungometraggio con Jenna Ortega e Amy Adams per la Sony Pictures. 🔗 Leggi su Cinefilos.it