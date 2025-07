Taglio del nastro per la rinnovata Fontana della Fortuna

Un taglio del nastro che unisce due amministrazioni nel segno della bellezza restituita alla cittĂ . È stata inaugurata ieri la rinnovata Fontana della Fortuna, simbolo identitario di Fano, dopo un importante intervento di restauro che ha riportato alla luce i getti d’acqua e le cromie originarie: gialli caldi, rossi intensi, bianchi luminosi. Presenti il sindaco Luca Serfilippi con la giunta e consiglieri, ma anche l’ex sindaco Massimo Seri: "Quando le opere non hanno colore politico, è giusto che ci sia anche chi le ha fatte partire", ha sottolineato Serfilippi, ringraziando "la squadra dei lavori pubblici, dalla sovrintendenza alla progettista e direttrice lavori, l’architetto Roberta Martufi, fino al Rup Cristiano Tenenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - Taglio del nastro per la rinnovata Fontana della Fortuna

In questa notizia si parla di: taglio - nastro - rinnovata - fontana

'I deportati politici ferraresi nei Konzentrationslager', taglio del nastro per la mostra - E' in programma lunedĂŹ 28 aprile alle 11, nella Biblioteca comunale di Codigoro, l'inaugurazione della mostra 'I deportati politici ferraresi nei Konzentrations lager'.

Una via a Rita Paroni, il taglio del nastro. Prossimo appuntamento per la Politkovskaja - Rita Paroni è stata un'ostetrica che ha dedicato la vita alla professione e all'assistenza agli altri.

Fiumicino, taglio del nastro per la “Spiaggia per tutti” - Fiumicino, 12 luglio 2025 -È stata inaugurata questa mattina la “Spiaggia per tutti” sul Lungomare della Salute di Fiumicino: un lido completamente attrezzato, accessibile e privo di barriere architettonich e, pensato per garantire a tutti la possibilità d i vivere il mare in piena libertà e sicurezza.

Taglio del nastro per la rinnovata Fontana della Fortuna; Giubileo: riapre la fontana di Santa Maria Maggiore a Roma; Innovazione e sostenibilità : è la nuova Piazza della Scienza di Milano Bicocca.

Taglio del nastro per la rinnovata Fontana della Fortuna - È stata inaugurata ieri la rinnovata Fontana della Fortuna, simbolo identitario di Fano, dopo un ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Fano, nuova luce alla fontana restaurata. Serfilippi: «Ora risplende un luogo simbolo». Presente anche Seri che aveva avviato il progetto - Taglio del nastro, nella tarda mattinata di ieri, per inaugurare un lavoro che ha riportato alla ... Segnala corriereadriatico.it