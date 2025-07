Taglio del nastro a Open Day Attivato il presidio in via Paradisi | Un luogo sicuro per chi è fragile

di Lara Maria Ferrari Taglio del nastro in via Paradisi per Open Day, un nuovo servizio in cui si cercher√† di migliorare le condizioni di vita di persone in grave fragilit√†. Al civico 10 esiste "un luogo protetto, in cui individui che vivono una forte vulnerabilit√† e isolamento, spesso legati al consumo di crack o cocaina, possono fermarsi, incontrare operatori formati, avere i primi contatti con i servizi e riprendere fiato". Lo annuncia Gian Maria Galeazzi, direttore del Dipartimento ad attivit√† integrata Salute mentale e Dipendenze patologiche, insieme a sindaco Marco Massari e assessora alla Cura delle persone Annalisa Rabitti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Taglio del nastro a Open Day. Attivato il presidio in via Paradisi: "Un luogo sicuro per chi √® fragile"

