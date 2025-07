Tagli a pensioni e sanità più fondi alla Difesa | l’azzardo di Bayrou sull’austerità militare

François Bayrou vede la sua esperienza di governo e la sua stessa sopravvivenza politica in bilico dopo la presentazione delle linee guida per il bilancio pubblico dello Stato francese per il 2026. Una manovra lacrime e sangue che potremmo definire con un concetto: austerità militare. Mentre il presidente Emmanuel Macron proclamava l’aumento verticale delle spese in Difesa, puntando ai 100 miliardi come target nel 2035 e a 64 miliardi come obiettivo da toccare con due anni d’anticipo nel suo ultimo di presidenza, il 2027, il veterano centrista nominato primo ministro a dicembre con l’obiettivo di mettere a posto i conti pubblici proponeva la manovra di taglio alla spesa pubblica al Parlamento. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Tagli a pensioni e sanità, più fondi alla Difesa: l’azzardo di Bayrou sull’austerità militare

Francia verso l'austerità, Bayrou: "Il Paese lavorerà il lunedì di Pasqua e l'8 maggio, 44 mld € di tagli per risanare spesa pubblica" - L'annuncio del primo ministro francese mentre Macron aumenta per 6,5 mld € in più per le armi nei prossimi due anni La Francia verso l'austerità.

