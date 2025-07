Svapare in gravidanza può danneggiare lo sviluppo del cranio del bebè | Effetti anche in assenza di nicotina

Uno studio dell‚ÄôOhio State University rivela che lo svapo, anche senza nicotina, pu√≤ alterare lo sviluppo del cranio nei feti. Test sui topi mostrano infatti come l'esposizione alle sostanze contenute nelle e-cig portino i cuccioli a sviluppare crani pi√Ļ piccoli e tratti facciali pi√Ļ stretti. Per gli esperti si tratta di una scoperta preoccupante, sia perch√© molte persone continuano a considerare le sigarette elettroniche meno dannose, sia perch√© le donne che non sanno di essere incinte potrebbero svapare e danneggiare involontariamente il feto. 🔗 Leggi su Fanpage.it