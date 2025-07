Supplenze da GaE e GPS 2025 26 Ecco come funziona veramente l’ALGORITMO per le supplenze VIDEO con ESEMPI

Come funziona l'algoritmo per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026? Per capirne il meccanismo bisogna partire da un presupposto: l'algoritmo non fa magie, non salta nessuno, non impazzisce come la maionese. Ma per farlo "funzionare" bene bisogna capire come "gira" e come, in base alla propria posizione in graduatoria è possibile ottimizzarlo. In un video i consigli pratici della Prof.ssa Sonia Cannas. L'articolo Supplenze da GaE e GPS 202526. Ecco come funziona veramente l’ALGORITMO per le supplenze, VIDEO con ESEMPI . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Domanda supplenze docenti max 150 preferenze 2025/26 a luglio: chi deve presentarla, per quali posti, ci sarà ancora l’algoritmo. 10 FAQ - Uno dei prossimi adempimenti per i docenti precari inseriti nelle GaE e GPS sarà la presentazione della domanda per le max 150 preferenze, per l'assegnazione delle supplenze al 31 agosto o 30 agosto 2025 dell'anno scolastico 2025/26.

Supplenze GaE e GPS, domanda 150 preferenze: come si ordinano, come si compila sezione Legge 104, come funziona algoritmo. RISPOSTE AI QUESITI - Disponibile da oggi fino al 30 luglio ore 14.00 su Istanze online l'istanza Informatizzazione nomine supplenze per la domanda cosiddetta "delle max 150 preferenze".

