Ufficializzato ieri il calendario dell’81° campionato di Serie A1 SuperLega, che per la prima volta nella storia sarĂ asimmetrico, presentando una sequenza di giornate e partite differenti fra girone d’andata e ritorno. La Regular Season prenderĂ il via il 19 ottobre 2024 e si concluderĂ il 25 febbraio 2026 (ben 5 i turni infrasettimanali). L’ Itas Trentino Campione d’Italia inizierĂ la difesa dello Scudetto in trasferta a Cisterna. Debutto casalingo per le due formazioni lombarde: l’ Allianz Powervolley Milano ospiterĂ Modena (poi due trasferte, a Piacenza e Verona), mentre la Mint Vero Volley Monza (alla sua dodicesima partecipazione consecutiva nel campionato) riceverĂ Perugia prima di recarsi a Modena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - SUPERLEGA. Milano e Monza debuttano in casa. Derby d’andata il 2 novembre