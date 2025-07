Superenalotto e Lotto | la Dea Bendata bacia la Campania

Tempo di lettura: 2 minuti Il SuperEnalotto premia la Campania. Nel concorso di giovedì 17 luglio centrato a Portici, in provincia di Napoli, un “5” da 39.557,89 euro presso il Tabacchi Riv.10 in via UniversitĂ , 56. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma venerdì 18 luglio, sale a 27,2 di euro. Lotto, Campania protagonista: vincite per oltre 266mila euro Campania a segno con il Lotto. Nell’ultimo concorso centrate vincite complessive per oltre 266mila euro: la piĂą alta di giornata arriva da Sant’Antonio Abate, quattro terni e una quaterna per un totale di 95mila euro, seguiti dai 62. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

