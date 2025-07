Super Taddeucci! È d' argento anche nella 5 km ai Mondiali di Singapore

Prima medaglia nella specialità per la 28enne toscana, è il bis dopo la 10 km. Decima Gabbrielleschi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Super Taddeucci! È d'argento anche nella 5 km ai Mondiali di Singapore

In questa notizia si parla di: super - taddeucci - argento - mondiali

Coppa del Mondo di Nuoto di Fondo, Taddeucci super a Setubal: è argento nella 10 km - Setubal, 15 giugno 2025 – Ginevra Taddeucci prosegue a mietere medaglie e lo fa anche a Setubal, in Portogallo, nella odierna tappa di Coppa del Mondo di Nuoto di Fondo.

Arriva un'altra medaglia dai Mondiali di nuoto a Singapore. Dopo l'Argento di Gregorio Paltrinieri non poteva che rispondere la campionessa d'Europa in carica nella 5 km Ginevra Taddeucci, che nella 10 km femminile in aque libere porta a casa un'altra meda Vai su Facebook

Super Taddeucci! È d'argento anche nella 5 km ai Mondiali di Singapore; Italia, altro argento ai Mondiali! Super Taddeucci nella 10 km, vince Johnson; Super Paltrinieri ai Mondiali di Singapore, argento nella 10 km.

Mondiali di nuoto, bis d'argento per Paltrinieri e Taddeucci. Medaglia anche nella 5 km fondo - Rai ed i suoi 918 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Riporta msn.com

Paltrinieri show, argento nella 5 chilometri in acque libere a Singapore: medaglia anche per Taddeucci - Gregorio Paltrinieri fa l'impresa e si prende la medaglia d'argento ai Mondiali di Singapore nella 5 chilometri in acque libere nonostante ... fanpage.it scrive