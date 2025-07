Sulla mezzaluna tra Bayeux Honfleur ed Étretat

“Invito al Viaggio” tra i tesori di Francia. Quando si attraversa il “Pont de Normandie” non è subito chiaro se è il fiume che termina il suo corso o se è l’oceano, oltre il Canale della Manica, che sta iniziando a invadere la terra. Il ponte, sospesa cerniera metallica dai grandi numeri, permette di attraversare (in poco più di un lampo) un tratto di territorio francese in cui le acque si agitano e si mescolano, non essendo più quelle della Senna, ma non ancora quelle dell’Atlantico. Pont De Normandie Nel perimetro di un’area di una “ sottile falce di luna”, lungo appena 150 chilometri, terra e mare condividono equamente una forza di attrazione potente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it