Subito stanato dalle telecamere dopo l’incidente Confessa e poi urla | M’ammazzo

Forlì, 18 luglio 2025 – Cosa succede in quel frangente non lo può dire nessuna mente. "Sono fuggito, ho avuto paura". Poi piange. È mezzogiorno circa di ieri. L’uomo accusato di essere il pirata della strada di Cusercoli è in caserma. I militari l’hanno incastrato in poche ore, grazie alle telecamere di videosorveglianza. Lui confessa. "Sì l’ho travolta ma lì per lì non ho neanche capito cosa fosse successo.", dice l’uomo, 40 anni, operaio di Santa Sofia. Che ha un crollo. Un abisso dell’anima. Un tracollo. Pianti. Urla. "M’ammazzo m’ammazzo!". Poi perde i sensi. Sviene di botto. L’ambulanza lo raccoglie poco dopo e lo porta in ospedale a Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

