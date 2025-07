Su Netflix Apocalypse in the Tropics documentario sul' ascesa del Trump brasiliano

D iscriminazione delle popolazioni indigene, deforestazione, omofobia, negazionismo riguardo al Covid. L’ereditĂ dell’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è al centro del documentario di Petra Costa, filmmaker giĂ candidata all’Oscar con il suo film del 2019, The Edge of Democracy – Democrazia al limite, ma curiosamente non lo è lui. Carnevale 2025, festa in Brasile: esplosione di colori e samba a San Paolo X Apocalypse in the Tropics, Apocalisse ai Tropici, passato all’ultima Mostra di Venezia e disponibile da qualche giorno su Netflix, è un film su un progetto che riguarda certamente il Paese sudamericano, ma le cui conseguenze risuonano in maniera sinistra in Europa e nell’America di Trump. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Su Netflix "Apocalypse in the Tropics", documentario sul'ascesa del Trump brasiliano

