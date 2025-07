Strage di Corinaldo La fuga finisce in Spagna Era evaso dopo la laurea

e Andrea Massaro Aveva pianificato tutto nel dettaglio, e da tempo. Munito di documento falso, si è spostato prima con un’auto e poi con taxi privati fino al confine, riuscendo ad arrivare a Barcellona. Qui si spostava continuamente, di albergo in albergo. Ma non sapeva che già da diversi giorni era stato individuato, ‘tradito’ proprio da quel documento falso, col nome Antonio Saitta, oltre che dalla carta di credito e dalle telecamere: gli investigatori seguivano ogni sua mossa, aspettando solo il momento giusto per catturarlo. E così è stato, ieri mattina. Si è conclusa alle 10.45, minuto più minuto meno, davanti a un hotel di Lloret de Mar, vicino Barcellona, la fuga di Andrea Cavallari, 26enne di Bomporto (Modena) evaso dopo la discussione della tesi di laurea in legge all’Università di Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Strage di Corinaldo. La fuga finisce in Spagna. Era evaso dopo la laurea

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga: il cellulare in cella e i contatti albanesi per evadere il giorno della laurea - CORINALDO Potrebbe essere fuggito in Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo.

Sparito il condannato per la strage di Corinaldo, il fratello di Benedetta: "Perché era senza scorta? Mi sento preso in giro" - Pesaro, 7 luglio 2025 – "Mi sono sentito preso in giro". È il grido di dolore e indignazione di Francesco Vitali, fratello di Benedetta, 15 anni, una delle vittime della tragica notte dell'8 dicembre 2018 alla Lanterna Azzurra di Corinaldo.

Condannato per la strage di Corinaldo, esce dal carcere ler la laurea ma non rientra - Di Andrea Cavallari si sono perse le tracce dallo scorso 3 luglio: è uscito dalla Dozza per la proclamazione ma dopo la cerimonia è sparito

