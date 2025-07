Strage di Altavilla Milicia la figlia di Barreca | Durante l'esorcismo fui bendata mi dicevano cosa fare

L'unica figlia di Giovanni Barreca sopravvissuta all'esorcismo di Altavilla Milicia ha raccontato di essere stata bendata e di aver dovuto seguire le indicazioni delle due "guide spirituali" Massimo Carandente e Sabrina Fina per "liberare la casa dai demoni". La giovane, che avrebbe partecipato all'omicidio della madre e dei due fratelli, avrebbe anche avuto un malore in aula durante la testimonianza contro i due coniugi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: altavilla - milicia - figlia - barreca

La Sicilia e le pizze d’autore: cena degustazione da Saccharum ad Altavilla Milicia - A pochi passi dal mare di Altavilla Milicia, Saccharum è una pizzeria dove la passione per l’arte bianca e per le migliori materie prime del territorio si fonde con un design caldo e sartoriale.

Ad Altavilla Milicia apre il Festival del Mare e del Gusto: degustazione gratuita al tramonto e concerto jazz - Sarà un’estate all’insegna dell’arte di vivere siciliana quella proposta dalla seconda edizione del Festival del Mare e del Gusto, in programma nei fine settimana dal 6 giugno al 12 settembre 2025 lungo la Costa d’Oro, in provincia di Palermo.

Altavilla Milicia, esploso un colpo di pistola dopo una lite: uomo ferito a un piede - Ferito un uomo con un colpo di pistola ad Altavilla Milicia. È successo oggi pomeriggio nelle campagne di contrada Sperone dove i carabinieri intervenuti dopo un’accesa lite fra tre uomini durante la quale uno di loro avrebbe estratto una pistola e aperto il fuoco.

Strage di Altavilla Milicia, la figlia di Barreca: Durante l'esorcismo fui bendata, mi dicevano cosa fare; Strage Altavilla, i giudici: Barreca capace di intendere e di volere. La figlia condannata a 12 anni; Strage di Altavilla, condannata a 12 anni la figlia di Barreca per l’esorcismo con torture mortali.

Strage di Altavilla, la figlia di Barreca: “Mia madre bruciata sulla collina” - Insieme a Barreca e alla figlia sono imputati dei tre delitti Massimo Carandente e Sabrina Fina, la coppia conosciuta dal muratore e dalla moglie durante incontri di preghiera. Da livesicilia.it

Strage di Altavilla Milicia, malore in aula per la figlia sotto processo per avere partecipato a torture e omicidi - Il racconto della testimonianza arriva dall'avvocato Giovanni Barracato, difensore del muratore Giovanni Barreca, padre della ragazza ... Riporta lasicilia.it