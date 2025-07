Strada del Pratomagno | un accordo tra comuni interessati per la manutenzione e chiusura di quattro giorni da Quota

Arezzo, 18 luglio 2025 –  . Dal 21 al 24 luglio sulla strada del Pratomagno, da località Quota al confine con il comune di Castel San Niccolò (Casuccia Micheli), ci saranno limitazioni per il traffico. I n particolare: nei giorni 21 e 22 luglio sarà chiusa al traffico, mentre nei giorni 23 e 24 luglio, il traffico sarà limitato ai mezzi superiori a 7 tonnellate. Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria fatti a fronte di un accordo tra comuni interessati e finalizzati alla conservazione della viabilità di accesso al Pratomagno.

