Strada del Pratomagno | 4 giorni di chiusura per lavori Tutte le modifiche

Dal 21 al 24 luglio sulla strada del Pratomagno, da località Quota al confine con il comune di Castel San Niccolò (Casuccia Micheli), ci saranno limitazioni per il traffico. In particolare: nei giorni 21 e 22 luglio sarà chiusa al traffico, mentre nei giorni 23 e 24 luglio, il traffico sarà . 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

