Stephen Colbert | CBS cancella il suo Late Show per ragioni di budget

Sta per arrivare a fine corsa il longevo talk show notturno condotto dal veterano Stephen Colbert: semplice spending review o ragioni politiche? La crisi che attanaglia la tv americana continua a mietere vittime. L'ultima, in ordine di tempo, è uno dei volti più noti del piccolo schermo. CBS ha annunciato la cancellazione del Late Night con Stephen Colbert. Le ragioni riguarderebbero una "decisione finanziaria". La manovra - che pone fine ad anni di programmazione originale a tarda notte della CBS, iniziata quando la rete ingaggiò David Letterman dalla NBC nel 1993 - arriva mentre i network sono sempre più diffidenti nei confronti degli elevati costi di produzione dei programmi e i giovani spettatori fruiscono degli show sempre di più in digitale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stephen Colbert: CBS cancella il suo Late Show per "ragioni di budget"

