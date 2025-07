Stellantis punta al Marocco e raddoppia la produzione

Focus di Stellantis sul business nordafricano. Lo stabilimento di Kenitra, in Marocco, punta a raggiungere un milione di veicoli prodotti annualmente entro il 2030. Lo stesso obiettivo, ormai divenuto utopico, che il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, aveva posto all'ex ceo del gruppo Carlos Tavares per il nostro Paese. Grazie a un investimento di 1,2 miliardi l'impianto marocchino si concentrerĂ sulla realizzazione di piccoli mezzi a batteria, nuove alimentazioni ibride leggere (350mila unitĂ l'anno) e nuovi veicoli elettrici a tre ruote (65mila l'anno) a partire da questo mese. Il tutto destinato ai mercati locali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Stellantis punta al Marocco e raddoppia la produzione

In questa notizia si parla di: stellantis - punta - marocco - raddoppia

Antonio Filosa, gli anni in America e il successo di Jeep in Brasile. Stellantis punta su un italiano - Roma, 28 maggio 2025 – Un italiano alla guida di Stellantis. Il consiglio di amministrazione ha scelto all’unanimità Antonio Filosa, 52 anni, come nuovo Ceo, “a seguito di un approfondito processo di ricerca di candidati interni ed esterni”, condotto da uno speciale Comitato del Consiglio guidato dal presidente John Elkann.

Stellantis punta su Google per il futuro delle auto connesse - L’indiscrezione riportata da Reuters: in fase di chiusura l’accordo con Amazon. L’azienda confermata a TechCrunch.

Stellantis, Elkann punta forte sull'elettrico con 14 nuovi lanci in programma - All'Automotive News Europe Congress al Museo dell'Auto di Torino, il presidente ha ribadito il grande impegno del gruppo

Urso ha capito male, il milione di veicoli era in #Marocco. Occorre fare tre cose: 1) varare provvedimenti su energia e industria 4.0; 2) chiamare Elkann e chiedergli conto dell’ennesima presa per i fondelli; 3) mandare Urso a casa. Vai su Facebook

Stellantis punta al Marocco e raddoppia la produzione; Stellantis raddoppia la produzione in Marocco e assume: maxi-investimento da 1,2 miliardi di euro; Stellantis raddoppia in Marocco entro il 2030.

Stellantis raddoppia la produzione in Marocco entro il 2030: maxi-investimento da 1,2 miliardi di euro - 100 nuovi posti di lavoro, spingerà la produzione di veicoli elettrici e rafforzerà la filiera industriale marocchina ... Secondo milanofinanza.it

Stellantis raddoppia la produzione in Marocco e assume: maxi-investimento da 1,2 miliardi di euro - Stellantis punta forte sull’Africa con un altro investimento miliardario: come riporta l’agenzia di stampa egiziana Map, il gruppo automobilistico guidato dal neo ceo Antonio Filosa ha annunciato un a ... Da informazione.it