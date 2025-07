Stellantis in rosso | i perché e le ultime difficoltà

Piazza Affari debole: Ftse Mib in calo, Leonardo in difficoltà , Stellantis e Saipem brillano - Appare fiacca Piazza Affari dopo 3 ore di scambi, L'indice Ftse Mib cede lo 0,05% a 40.435 punti e si attesta a quota 93 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,8 punti sotto al 3,47% e quello tedesco di 2,2 punti al 2,54%.

Stellantis, addio all’auto a idrogeno: costi troppo elevati e difficoltà di rifornimento - Stop al programma di sviluppo della tecnologia a celle combustibile a idrogeno. L’annuncio arriva dalla holding produttrice di autoveicoli Stellantis che, dopo aver valutato la disponibilità di strutture per il rifornimento di idrogeno e i costi elevati ha deciso di smettere di investire sullo sviluppo della nuova tecnologia.

STELLANTIS NON SI FERMA: NUOVO IMPIANTO IN SUDAFRICA MALGRADO LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE Nonostante le sfide economiche globali e le tensioni commerciali, Stellantis continua a perseguire la sua espansione in Africa, confermando la co Vai su Facebook

