Stefano De Martino in tour | camicia e cravatta non cambiano ma il dettaglio spiazza

Stefano De Martino ha scelto di non cambiare pelle, almeno all’apparenza. Camicia bianca, cravatta nera sottile, maniche arrotolate con nonchalance per mostrare i tatuaggi. Ma a ben guardare, il nuovo Stefano – in tour nei teatri italiani con lo spettacolo Meglio Stasera – è tutto fuorché prevedibile. Nonostante la silhouette elegante e collaudata, un dettaglio spiazza e racconta molto più di quanto sembri. Il “look divisa” di Stefano De Martino: perché non lo cambia mai. Che si tratti di un debutto in prima serata o di un tour teatrale estivo, Stefano De Martino non abbandona mai il suo completo signature. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stefano De Martino in tour: camicia e cravatta non cambiano, ma il dettaglio spiazza

Affari Tuoi, Stefano De Martino striglia Ricardo: "Lo hai detto, ora lo fai" - Le regole vanno rispettate, anche quando si tratta di Affari Tuoi. Nella puntata in onda venerdì 25 aprile, Ricardo ne è l'esempio.

Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi - Domenica 4 maggio 2025 ha visto il trionfo in termini di share Rai Uno con Affari Tuoi - Speciale, mentre il reality The Couple su Canale 5 ha deluso, battuto anche da Le Iene presentano: INSIDE su Italia 1 L'articolo Ascolti TV del 4 maggio 2025, Stefano De Martino straccia Ilary Blasi proviene da Il Difforme.

Ad Affari Tuoi speciale la gag di Stefano De Martino con la finta Maria De Filippi in stile C’è Posta per te - Nella puntata speciale di Affari Tuoi, in onda domenica 4 maggio, Vincenzo De Lucia ha vestito i panni di Maria De Filippi, replicando quanto accade nella trasmissione C'è Posta per te.

