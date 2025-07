Stazione ecologica orari ampliati Incentivi per chi conferisce meglio

La raccolta differenziata determina la pulizia di una città , per lo meno in parte. Bene, ora l’obiettivo è cercare di farla rispettare e incentivarla: è ciò che vuole provare a fare Hera con una serie di novità importanti che saranno introdotte proprio questa estate. In particolare sono state effettuate alcune modifiche ai centri di raccolta di via Lanfranco Caretti, via Aldo Ferraresi e via Cesare Diana, garantendo una continuità dei propri servizi. "Usare in modo consapevole le stazioni ecologiche è un gesto concreto per rendere Ferrara una città sempre più sostenibile e per valorizzare l’impegno quotidiano dei cittadini nei confronti dell’ambiente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stazione ecologica, orari ampliati. Incentivi per chi conferisce meglio

