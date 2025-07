stasera a bergamo hancock in scena a ottantacinque anni

È una delle stelle più luminose del firmamento musicale mondiale, ambasciatore del jazz, vincitore di 14 Grammy Awards. Herbie Hancock, 85 anni, stasera alle 21,30 al Lazzaretto, nell’ambito della versione estiva di Bergamo Jazz, consacrerà l’atteso ritorno a 53 anni dall’ultima performance nel capoluogo orobico. Il celebre pianista e tastierista statunitense si esibirà con il trombettista Terence Blanchard, il chitarrista Lionel Loueke, il bassista James Genus e il batterista Jaylen Petinaud. Una discografia di proporzioni vastissime che valica stili e generi, collaborazioni prestigiose, colonne sonore di film importanti come Blow Up di Antonioni, l’Oscar per la colonna sonora di Round Midnight di Bertrand Tavernier: tutto ciò fa di Hancock un artista tra i più rappresentativi di oltre 60 anni di storia della musica moderna, una vera leggenda vivente, uno spirito libero che ha segnato l’immaginario sonoro dagli anni Sessanta del Novecento in avanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

