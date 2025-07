Stadio San Siro bocciato per Euro 2032 serve un nuovo impianto

Il futuro dello stadio di San Siro rimane incerto soprattutto in vista degli Europei di calcio del 2032 che l’Italia ospiterà insieme alla Turchia. Durante un incontro a Palazzo Marino del 17 luglio, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, dei rappresentanti della Figc, della Uefa, dell’Inter e del Milan, è emerso che l’attuale struttura del Meazza non rispetta gli standard UEFA richiesti per ospitare le partite del torneo. Una notizia inaspettata considerando che da tempo l’impianto di Milano era già dato per omologato e in grado di poter ospitare le partite di Euro 2032, una delle poche certezze tra gli stadi candidabili alla manifestazione continentale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Stadio San Siro bocciato per Euro 2032, serve un nuovo impianto

