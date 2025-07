Stadio San Siro altri guai La maxi inchiesta frena la vendita | le ultime

Milan, altra frenata per il nuovo stadio San Siro? 'Tuttosport' in edicola parla della maxi inchiesta della Procura di Milano: le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Stadio San Siro, altri guai. La maxi inchiesta frena la vendita: le ultime

Milano, la rivolta degli architetti: “Già superate 500 firme per salvare lo stadio San Siro” - Milano – Non solo Ken Loach, il regista che ci ha raccontato la working class britannica, e l’appello contro l’abbattimento del vecchio San Siro l’ha firmato in nome della preservazione del calcio come sport popolare.

Domani chiude il bando su San Siro ma i giochi per lo stadio sono già fatti - Scadrà alle 23,59 di domani l’avviso pubblico del Comune di Milano “per la raccolta di manifestazioni di interesse relative al compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (GFU) “San Siro”, comprensivo dello Stadio Giuseppe Meazza”.

San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi - di Redazione San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi di realizzazione dell’impianto.

Una visita che arriva in un momento carico di tensione istituzionale e sportiva. Beppe Marotta è stato avvistato a Palazzo Marino mentre si infittisce il caso sull’urbanistica di Milano. L’inchiesta potrebbe rallentare i piani per la vendita di San Siro e delle aree cir Vai su Facebook

Scandalo urbanistica a Milano, chiesto l’arresto per Manfredi Catella e per l’assessore Giancarlo Tancredi. Tra gli indagati Stefano Boeri; Beppe Sala, il sindaco di Milano sotto assedio dopo l’ennesimo scandalo urbanistico. Salvini: “Sconcerto”. Il Pd non commenta; La mafia a San Siro: così si pagava il pizzo per gestire i parcheggi.

San Siro senza requisiti Uefa: niente Euro 2032. La soluzione è il nuovo stadio - L’inchiesta sull’urbanistica milanese potrebbe complicare ulteriormente lo scenario. gazzetta.it scrive

Inchiesta Milano, le mire anche su San Siro: «Capiamo chi c’è dietro, così possiamo tenerci pronti» - L’attivismo di Giuseppe Marinoni, stando agli atti della Procura, segue due direttive: rapidità di azione nel cogliere le opportunità e capacità di previsione di un ... Secondo ilmessaggero.it