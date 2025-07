Stadio della Roma il TAR dà il via libera | respinta l’istanza degli ambientalisti

Buone notizie per la Roma sul fronte stadio. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto la richiesta del comitato ambientalista che si opponeva all’abbattimento di 26 alberi nell’area di Pietralata, dove sorgerĂ il nuovo impianto giallorosso. Il ricorso respinto: avanti con i lavori. Secondo quanto riportato dal giornalista Fernando Magliaro su X, il TAR ha rigettato l’istanza di sospensione dei lavori, permettendo alla Roma di proseguire, almeno per il momento, l’iter per la realizzazione dello stadio. #stadioroma #pietralata IL TAR DEL LAZIO HA RESPINTO LA RICHIESTA DI SOSPENDERE LA VALIDITĂ€ DELLE AUTORIZZAZIONI AD ABBATTERE GLI ALBERI PRESENTATA DAI COMITATI NO STADIO — Fernando M. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

