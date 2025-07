Sri Lanka | Un Viaggio Attraverso l’Isola delle Meraviglie

Lo Sri Lanka si svela come un paradiso tropicale dove la storia millenaria si intreccia con paesaggi mozzafiato e una biodiversitĂ straordinaria. Quest’isola a forma di lacrima, situata nell’Oceano Indiano a sud dell’India, racchiude in soli 65.610 chilometri quadrati una concentrazione incredibile di siti archeologici, foreste pluviali, spiagge dorate e montagne nebbiose. L’antica Ceylon, come veniva chiamata dai colonizzatori, rappresenta oggi una destinazione che sa conquistare i viaggiatori piĂą esigenti grazie alla sua capacitĂ di offrire esperienze autentiche e indimenticabili. Il paese custodisce otto siti patrimonio dell’UNESCO, testimonianza di una civiltĂ che ha saputo costruire cittĂ magnifiche e templi rupestri di rara bellezza. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Sri Lanka: Un Viaggio Attraverso l’Isola delle Meraviglie

