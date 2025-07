Spunti di vista Supporter divisi e forse tre club per un’eredità

L'eredità è di quelle pesanti, perché una storia ultracentenaria non si riscrive in poche settimane. Ma è paradossale quanto sta accadendo a Brescia dal giorno del fallimento delle "rondinelle" di Cellino, salvatesi sul campo e poi estromesse dal Palazzo dopo pasticci vari. La confusione ha "spaccato" la piazza, fra nostalgici e realisti. Il risultato è che sulla carta sono addirittura tre i club pronti a nascere sulle ceneri del Brescia Calcio. La prima realtà è quella presentatasi ieri pomeriggio a Palazzo della Loggia, ovvero l'Union Brescia, società guidata da Giuseppe Pasini, iscritta regolarmente alla Serie C: la soluzione più concreta e credibile per la continuità sportiva e legale, visto che il titolo dalla Feralpisalò verrà trasferito a Brescia (fra non pochi mugugni dei supporter gardesani) col relativo cambio di denominazione.

Fabregas all’addio? «Al Como voglio lasciare un’eredità, chi arriverà dopo di me troverà un grande club» - Cesc Fabregas è riuscito a salvare il Como al suo primo anno in Serie A in largo anticipo. Con la vittoria arrivata oggi contro il Cagiari, la squadra lombarda è salita al decimo posto con 48 punti.

I quarantacinque anni del club del Coccodrillo e l’eredità di Altiero Spinelli - La sera di mercoledì 9 luglio 1980, nove deputati europei si incontrarono in una sala privata del ristorante Au Crocodile, in rue de l’Outre, a due passi dalla Cattedrale di Strasburgo, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo.

Il caso letterario Elena Ferrante è esemplare da molti punti di vista. Prima di tutto perché è l'opposto del nostro tempo. Tanto i nostri giorni confidano nella visibilità e nella presenza, quanto Elena Ferrante è invisibile e assente. La si direbbe la Mina della letter

